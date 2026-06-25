卓球の国内最高峰「ノジマＴリーグ」に、卓球用品の大手総合メーカー「バタフライ」（株式会社タマス）が、２０２６―２７年シーズンからトップカテゴリーの協賛社に就くことが決まった。リーグ創設１０季目の節目を迎える来季へ、同社の大澤卓子（たかこ）社長と、Ｔリーグの坂井一也理事長（６１）が対談し、世界最高峰リーグへの成長を促進していくための強力タッグを約束。昨年も子供向けのイベントや地域と連携した施策を行