ネイマールが北中米W杯で初出場北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日にグループステージの最終節がスタートした。グループC組の王国ブラジル代表はスコットランド代表と対戦し、3-0で快勝。グループ首位突破を決めた一戦にFWネイマールが途中出場し、試合後に涙を流した。（FOOTBALL ZONE編集部）