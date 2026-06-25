北中米W杯グループBの最終順位とラウンド32進出チームFIFAワールドカップ（W杯）の公式Xアカウントは現地時間6月24日、北中米W杯グループBの全日程が終了し、スイスとカナダがラウンド32へ進出した最終順位を公開した。順当な勝ち上がりにファンからは「予想通りの結果」と声が上がっている。同日に行われたグループ最終戦で、スイスはカナダと対戦。後半早々にルベン・バルガスとヨハン・マンザンビの連続ゴールで先制し、カ