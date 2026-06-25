次代のエース候補が九回のマウンドを託された。【もっと読む】“取材拒否”日本ハム新庄監督の深刻な「ソフトバンク恐怖症」…今季対戦成績まさかの1勝10敗24日、日本ハムは4本塁打を含む13安打を放つなど、7−4でロッテに勝利。守護神として九回に登板したのが、昨季は先発で8勝した達孝太（22）である。この日、一発を打っているポランコから三振を奪うなど、わずか11球で打者3人を斬って取り、プロ初セーブをマークした。