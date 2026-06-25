ヴィニシウスが3試合連続ゴール北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日にグループステージの最終節がスタートした。グループC組の王国ブラジル代表はスコットランド代表と対戦し、FWヴィニシウス・ジュニオールの2ゴールもあり3-0で勝利。グループ首位突破を決めた。C組のブラジルは初戦でモロッコ代表に引き分けたものの、ハイチ代表に勝利して1勝1分でこのゲームを迎えた。そのなかでブラジルは前半7分、相手の最終