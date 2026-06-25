【小林至教授のマネーボールQ&A】#27【前回を読む】監督・選手・コーチに不祥事発覚…その時、球団はどうする？「内々で何とかする」時代はもう古い【Q】前回のコラムで、プロ野球の球団が「メディア企業化している」とありました。これは具体的にどういうことなのでしょうか？【A】かつての球団は選手と試合を管理し、テレビや新聞に取り上げてもらう「コンテンツ供給者」でした。しかし、2004年の球界再編問題で赤字補填