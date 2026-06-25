連日沸いているサッカーW杯で、本田圭佑（40）の解説が話題になっている。【写真】Ｗ杯森保J「勝利の女神」は影山優佳で決まり！ あの本田圭佑に「僕よりサッカー見てる」と言わしめた“観戦力”20日の日本対チュニジア戦では「今日はもう勝ちます。99.9999%勝ちます。こっからはイケイケドンドンです。サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです」と大熱狂。テレビで観戦するサポータたちを盛り上げ、ネット上で「イ