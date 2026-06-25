日本時間26日のスウェーデン戦で、日本初となるW杯3試合連続ゴールの期待がかかるMF鎌田大地（29=クリスタルパレス）。決勝トーナメントを見据え、疲労回復優先でベンチスタートとなる可能性もあるが、「僕はあまりリカバリーはいらない派」と先発出場に意欲を見せている。【もっと読む】森保Jが決勝T初戦で強いられる“構造的不利な条件”初戦のオランダ戦はボランチ、2戦目のチュニジア戦は左シャドーで先発。異なるポジショ