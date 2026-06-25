欧州全域が、ギリシャ文字のオメガ（Ω）の形をした巨大な高気圧の尾根に閉じ込められる「オメガブロック（Omega block）」によるヒートドーム現象に見舞われている。サハラ砂漠から流れ込んだ熱い空気が、大気の停滞によって外へ逃げ場を失い、大規模な停電や公共交通機関のまひ、休校などのインフラ被害や人的被害が相次いでいる。24日（現地時間）、ロイター通信やAFP通信などによると、気温は平年より最大18度以上高くなり、観