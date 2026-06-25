記事ポイント弁護士システム「護」連携クラウド文書管理サービスが2026年5月29日提供開始AI-OCRによる全文検索・mints証拠番号一括処理など法律実務特化機能を搭載国内サーバ保管・解析後自動削除で守秘義務に対応 リーガルは、弁護士システム「護」利用者向けのクラウド文書活用サービス「”護” Lawyer’s Desk」の提供を2026年5月29日に開始しました。事務所内に分散した執務文書を一元管理し、キーワード1つで必要な情報