青森県で25日午前7時30分ごろ、マグニチュード（M）6．9の地震が発生した。日本気象庁によると、震源は岩手県沖で、震源の深さは約50キロと推定される。今回の地震により、青森県三八上北地方などでは最大震度6強の強い揺れを観測した。日本気象庁の震度は、地震の規模とは別に、人が感じる揺れの強さや周辺の被害の程度を示す指標だ。震度6強では、人が立っていることが困難なほどの激しい揺れが発生し、固定されていない家具のほ