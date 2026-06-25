記事ポイント地域金融機関初、中国銀行がふるさとパートナーズへ資本参画2029年夏REIT運用開始・5年後2,000億円規模を目標中国・瀬戸内エリアのホテル旅館へバリューアップ投資 NBIホールディングス、PROSPER、中国銀行は、REIT組成に向けた資産運用会社「ふるさとパートナーズ」への中国銀行による出資が完了したことを発表しました。地域金融機関として初めての参画となる今回の出資を通じ、3社は2029年のREIT運用開始を共