2026北中米ワールドカップ（W杯）の観客席で中継カメラに捉えられたパラグアイ人女性が世界的な注目を集めている。23日、日本メディア「The WORLD（ザ・ワールド）」は「ワールドカップのスタンドから、新たな話題の人物が誕生した」とし、「トルコ代表対パラグアイ代表の一戦で中継カメラに映し出されたパラグアイ人女性ナイエル・アギレラさんが世界中で大きな注目を集めている」と報じた。アギレラさんは20日に行われたD組グル