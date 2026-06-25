記事ポイント2025年の保育運営事業者倒産件数が過去最多を更新給食・人材・DXなど6分野が7月14日・15日にオンライン共催第2回は利用園も登壇し運営改善の実践事例を共有 ニシハタシステムと5社の保育支援事業者は、保育施設関係者を対象にしたオンラインセミナー「保育支援事業者共催セミナー2026 園児減少×人材不足時代の園づくりヒント集」を2026年7月14日・15日に開催します。2025年に保育運営事業者の倒産件数が過去最多