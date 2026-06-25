21日、京畿道竜仁市（ヨンインシ）のエバーランドの夜空に人形を乗せたドローン5機が飛んだ。通常のドローンショーとは違い、いちいち経路を入力しなくても大まかな命令を下せばドローンが互いに通信して位置をとる。韓国ドローンスタートアップ「パブロ航空」の自律群集飛行技術だ。人形の代わりに爆薬を搭載すれば、自ら目標に向かって爆撃する武器に変身する。このドローンショーは無人自爆ドローンのための実験舞台ということ