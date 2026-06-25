記事ポイント約250cmケーブルでリアルタイムにエンジン状態を取得故障コード約36,000件内蔵・その場で検索可能9つのOBD2/EOBDプロトコルに対応 MAXWINは、好評につき一時品切れとなっていたOBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」の再入荷を発表しました。日本語を含む10言語に対応し、約250cmのロングケーブルを備えたプロ仕様の診断機で、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売されています。在庫数には限りがあります。&