警察庁によりますと、午前8時半時点で、青森県で2件、岩手県で6件の110番通報があったということです。警察庁は、午前7時31分に警備局長をトップとする「災害警備本部」を立ち上げていて、青森県警のヘリコプターが飛行するなどして被害などの情報収集中にあたっているということです。