きょう午前7時30分ごろに発生した、青森県で最大震度6強を観測する強い地震について、TBS報道局社会部・災害担当の本杉美樹記者の解説です。Q.現在、気象庁からはどんな情報が入っているでしょうか？TBS報道局社会部・災害担当 本杉美樹記者：気象庁は先ほどの地震で津波被害の心配はないということで、今は地震そのものの精査に入っています。速報された気象庁のマグニチュードが6.9だったということで、これをさらに精度の