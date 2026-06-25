JR東日本によりますと、青森県で震度6強を観測した地震により、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。また、秋田新幹線は盛岡駅から秋田駅の間の上下線で運転を見合わせています。山形新幹線については東京駅と福島駅の間で上下線で運転見合わせ、福島駅と新庄駅間の一部列車で運転を見合わせています。いずれも運転再開の見込みは立っていないということです。