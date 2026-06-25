■FIFAワールドカップ2026グループCスコットランド 0−3 ブラジル（日本時間25日、マイアミスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子ブラジル代表（FIFAランク6位）は、スコットランド代表（同42位）を3−0で下し、決勝トーナメント進出を決めた。ブラジルは前半、ヴィニシウス・ジュニオール（25）のシュートで先制すると、アディショナルタイムにも追加点をあげ