日本道路交通情報センターによりますと、午前9時時点で、八戸自動車道は、いずれも上下線で、浄法寺インターチェンジと八戸インターチェンジの間で、また、八戸ジャンクションと百石道路・下田百石インターチェンジの間で通行止めとなっています。そのほか三陸沿岸道路では、いずれも上下線で八戸ジャンクションと田野畑北インターチェンジの間が地震の影響に伴う安全点検のため通行止めとなっています。揺れの大きかった地域では