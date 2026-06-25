震度6強を観測した階上町の教育委員会によりますと、町内5つの小中学校全てで臨時休校となっているということです。すでに登校していた児童生徒については、保護者へ引き渡しを行っているということです。現在、階上町内の学校での被害やけが人は確認されていないということです。