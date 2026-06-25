午前7時30分ごろ、震度6弱を観測した青森県八戸市の消防によりますと、午前8時すぎにエレベーターの中に男性1人が閉じ込められる事案が発生したということです。男性にケガはないとみられます。八戸市とその周辺では、これまでに119番通報が3件入っているということです。