25日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時2000円以上値を上げ、7万1000円台まで回復しました。アメリカの半導体メモリー大手「マイクロン・テクノロジー」の好決算をうけ、東京株式市場では、取引開始直後から、AI・半導体関連株を中心に買い注文が多くが入っています。