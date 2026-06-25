日本の「抹茶」は、今や世界の「MATCHA」になっている。ニューヨークにもMatcha Café（抹茶カフェ）が何店舗もある。 緑茶の輸出実績（財務省貿易統計）では、2025年は721億円で過去最高となり、抹茶を含む粉末茶が8割を占める。2019年は146億円だったので、わずか6年で約5倍に伸びた。 抹茶の価格高騰で“次なる緑”として「よもぎ」急浮上スイーツやドリンクが増加 欧米での抹茶人気は、健康志向