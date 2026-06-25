■FIFAワールドカップ2026グループCスコットランド − ブラジル（日本時間25日、マイアミスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子ブラジル代表（FIFAランク6位）は、スコットランド代表（同42位）と対戦している。後半から、エース・ネイマール（34）が出場した。4大会連続で代表入りを果たしたネイマール。ここまで2試合を欠場したが、王国のエースがついにW杯