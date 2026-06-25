日本ガス協会によりますと東北地方ではいまのところガスの供給停止などは起きていないということです。揺れの大きかった地域にガスを供給している八戸ガスや盛岡ガスなどでも通常通り、ガスの供給が続けられているということです。ただ各家庭に設置されているガスメーターは、震度5相当以上の地震で安全装置が作動する仕組みになっていて、「現在、ガスが使用できなくなっている住居もあるかもしれない」ということです。日本ガス