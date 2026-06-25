元「TOKIO」の山口達也さん（54）が24日、インスタグラムを開設したことを報告した。23日にはYouTubeチャンネルを開設しており、SNSでの発信活動を本格化させている。山口さんは「山口達也ですInstagram始めました操作に苦戦中…コチラでも宜しくお願いします」とつづり、近影も投稿した。23日にはYouTubeチャンネルの開設を発表したばかり。24日にはさっそく動画を投稿し、動画冒頭で「深く反省を続け自戒をしながら