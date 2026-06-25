２５日朝に岩手県沖で発生した地震を受け、研究者たちが読売新聞の取材に答え、発生原因や今後の見通しについて語った。東京大の加藤愛太郎教授（地震学）によれば、今回の地震は昨年末に三陸沖で発生した地震の一連の活動と見られる。この海域には、太平洋プレートと陸側のプレートの境界があり、加藤教授は「プレート境界のうち、陸に近い部分が破壊されたため、大きく揺れた」と指摘。一方、発生箇所が深かったため、津波が