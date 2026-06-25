フリーアナウンサーの鷲見玲奈（36）が24日、自身のインスタグラムを更新。大親友の女優とのショットを披露した。「大好きな @maayamorinaga が誕生日のお祝いをしてくれました」と記し、親友を公言する女優の守永真彩とのツーショットを披露した。鷲見は5月12日に誕生日を迎えており、「久しぶりにゆっくり会えて嬉しかった」とつづった。「忙しい中でも気にかけてくれて、こうして毎年お祝いしてくれて、本当に良い友達