日経平均株価が最高値を更新するなど株高が続くなか、普通の会社員でも純金融資産1億円を突破する「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人が増えている。1億円をつくるには、ただ節約して投資するだけでは足りない――。元ゴールドマン・サックスの投資家・田中渓氏が強調するのは、「逆算」と「時間の使い方」、そして自分の“稼ぐ力”を育てる視点だ。給料を日本円でもらい続けること自体がリスクになりつつある今、資産形成の出発点