24年7月に始動した10人組メンズアイドルグループ「XP!A」の、あまとが,25日までにXを更新。インターネットカジノ店を利用したとSNS上で指摘された件について謝罪。「運営やメンバーと何度も話し合いを重ねた結果、7月1日より活動を再開し、8月5日のXP!A2周年ライブをもってXP!Aを卒業することとなりました」と、活動再開と、グループからの脱退を発表した。その上で「また、XP!A卒業後も、引き続きRINDOの所属タレントとして、個人