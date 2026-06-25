JR秋田支社によりますと、地震の影響で運転を見合わせていた秋田新幹線は一部で運転を再開しました。秋田新幹線は昼頃まで秋田駅と盛岡駅の間で折り返し運転を行います。全線復旧の見通しは立っていません。これまでにこまち4本が秋田駅と東京駅の間で区間運休となっています。在来線にも影響が出ています。奥羽線は秋田駅と青森駅の間で運転を見合わせていましたが運転を再開し遅れが発生しています。普通列車2本が区間運休となっ