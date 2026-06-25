現地６月24日に行なわれた北中米Ｗ杯グループＣの最終節で、モロッコ代表とハイチ代表がアトランタ・スタジアムで対戦した。Ｃ組の１位は森保ジャパンのいるＦ組の２位、Ｃ組の２位はＦ組の１位とラウンド32（決勝トーナメント１回戦）で激突する。日本ファンの注目も集まるなか、先手を取ったのは、連敗ですでに敗退が決まっているハイチ。10分、右サイドからのデュベルンヌの折り返しに、ジョゼフがワンタッチで合わせてネッ