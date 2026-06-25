数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ベネリックの「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「サンリオキャラクターズ PKG風ミニ小物入れ２」が見逃せない！ベネリックから2026年6月に発売さ