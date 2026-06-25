原子力施設に関する情報です。宮城県です。女川町と石巻市にある東北電力・女川原子力発電所は2号機が稼働中で、1号機と3号機は稼働していませんが、今のところ異常は確認されていないということです。また周辺のモニタリングポストの値も変化は見られていないということです。福島県です。東京電力によりますと双葉町・大熊町にある東京電力・福島第一原発は1号機から6号機が廃止措置中で、今のところ異常は確認されていないとい