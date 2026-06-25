「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で先発した。１９日に第２子誕生を発表してから初登板。脳振とうの疑いで前日の試合を欠場したダルトン・ラッシング捕手と今季３度目のバッテリーを組んだ。初回は１６０キロ超を５球計測するなど無失点と上々の滑り出しを見せた。二回は５番・カラティーニに初安打となる右前打を許した。それでも次打者をスイーパーで３球三振。し