北中米Ｗ杯の３２チームによる決勝トーナメントで日本と対戦の可能性があるＣ組が１次リーグを終え、１位でブラジル、２位でモロッコが通過した。日本は現状のＦ組２位のままならブラジルと、１位になればモロッコとの対戦となる。３位通過の場合は他組の３位通過国次第となるが、フランス、ノルウェーが突破を決めているＩ組１位との対戦が有力となっている。６度目の優勝を狙うブラジルは初戦はモロッコと１−１で引き分けた