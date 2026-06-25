２５日朝に岩手県沖で発生した地震を受け、研究者たちが読売新聞の取材に答え、発生原因や今後の見通しについて語った。岩手県沖を震源とする今回の地震について、東北大の日野亮太教授（海底地震学）は「三陸沖で活発になっているプレートの沈み込みに伴う一連の地震活動の一つだ。今回の地震は揺れが大きかったものの、震源が陸に近く津波の心配は少なかった。だが、今後も地震が連鎖する恐れがある。震源が陸から遠くなると