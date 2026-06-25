◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月24日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2回に暴投で失点した。初回は2死からクレメンスに四球を与えたが、無失点の立ち上がり。ただ、先頭打者・ラーナックへ第1球を投げた直後、右手指を気にする心配な仕草も見せた。ただ、1−0の2回は3本の単打を集められ1死満塁のピンチを招