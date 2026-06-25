「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）広島・小園海斗内野手（２６）の調子が上向いている。６月２０日のヤクルト戦（神宮）で今季１号２ランとなる代打本塁打を放って以来、３試合連続２打点という好調ぶりだ。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「早打ちタイプの小園が四球も取れている」点に注目し、粘りのある打撃内容を評価した。◇◇小園の状態が非常によくなってきている。ボールが