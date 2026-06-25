雨が降ったら気分までどんよりするのは仕方がないとしても、それを露骨に出してしまうのは考えもの。せっかくのデートを台無しにするような言葉は慎みたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「性格悪っ！雨降りデートで男性のテンションを下げる一言」をご紹介します。【１】デートプランが台無しになる「ねえ、雨だしもう今日は帰らない？」「超人気で予約とれないレストラン押さえたのに