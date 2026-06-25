香川県によりますと、坂出市の府中ダムの上流域に雨が降ったため、今後の大雨に備え、25日午前9時30分から放流を開始する予定です。毎秒15t放流し、流入量に応じて徐々に放流量を増やす見込みです。川の水が急に増えることがあるので注意するよう呼びかけています。