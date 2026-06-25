金の価値が高騰している昨今、だからこそ興味深いコンテンツが話題を呼んでいます。YouTubeチャンネル「ゴールドハンタービンゴ」は、腕時計やアクセサリーの金の部分を溶かして大きな金のインゴット（金属の塊）を作る企画「金塊1kg育成計画」を進行中。2026年2月に発信された動画では、それまで作ったなかで一番大きかった金塊（160.03グラム）と新たに作った小さな金塊を融合させ、ビッグな金塊を製作する作業風景を公開