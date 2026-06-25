◆米大リーグツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手」で先発。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してからの初登板で２回に３失点を喫して逆転された。１点リードの２回。３本のヒットを浴びて１死満塁とされると、９番クライドラーへの初球がパスボールとなって同