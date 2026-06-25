先日、Xで「いらすとやを見なくなった」というポストがバズっており、共感の声が相次いだ。「いらすとや」とは、フリーの画像サイトのこと。掲載されている画像は、ふんわりとした輪郭と、ゆるやかな表情が特徴的だ。なにより、シチュエーションが細かく、広告やポスター、プレゼン資料など、あらゆる用途で活用されていた。とりわけ、コロナ禍でいらすとやに助けられた人は多いだろう。コロナ禍では、飲食店をはじめ、さまざ