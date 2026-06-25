「北中米Ｗ杯・１次リーグＣ組、ブラジル代表３−０スコットランド代表」（２４日、マイアミ）Ｃ組１次リーグ最終戦が行われ、ＦＩＦＡランク６位のブラジルは同４２位のスコットランドを下し、２勝１分けの勝ち点７で得失点差によりＣ組１位通過を決めた。３２チームが進む決勝トーナメント１回戦では日本が所属するＦ組の２位と対戦する。ブラジルは前半７分に相手のクリアミスのこぼれ球を拾ったＦＷビニシウスが相手ＧＫ