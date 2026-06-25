「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）ドジャースがベッツの通算３００号本塁打で先制した。二回無死。ツインズのエース・ライアンに対してフルカウントからの７球目、真ん中高めに浮いた１５２キロの直球を振り抜いた。浮いた球を逃さなかった一打を、ＮＨＫＢＳで解説を務めた岩村明憲氏（元レイズ、ヤクルトなど）は「さすがベッツは逃さないですね」と絶賛した。８勝目を目指す先発・大谷翔平投手にとっ