暑さが厳しくなる季節は、インナー選びにも快適さを求めたいもの。韓国No.1*¹アスレジャーブランド「andar（アンダール）」から、人気シリーズの最新作「NEW andar オールデイフィット冷感ブラ」が2026年6月26日（金）に登場します。ひんやりとした着け心地と美しいバストラインを両立した新作は、夏の毎日を快適にサポート。機能性とデザイン性を兼ね備えた注目アイテムをご紹介します