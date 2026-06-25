青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、警察庁は、警備局長をトップとする災害警備本部を午前7時半ごろ設置しました。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）警察庁は、各地にある警察本部を通じてけが人や被害状況などの情報収集にあたっています。（ANNニュース）